Четырнадцать афтершоков зафиксировано на Камчатке за сутки

Фото: depositphotos/vchalup2

Четырнадцать афтершоков были зафиксированы на Камчатке в субботу, 6 сентября. Об этом сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Камчатскому краю.

В ведомстве отметили, что афтершоки достигали магнитуды от 3,5 до 5,6. В населенных пунктах региона один раз ощущались подземные толчки.

Также сутками ранее, 5 сентября, на полуострове произошли 15 подземных толчков магнитудой до 5,3. Жители Камчатки ощутили землетрясение один раз.

Крупное землетрясение магнитудой 8,8 было зафиксировано на Камчатке 30 июля. Оно стало сильнейшим за весь инструментальный период наблюдений.

Позже губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что специалисты после этого землетрясения обследуют 1,4 тысячи поврежденных домов. По его словам, повреждения не угрожают стойкости зданий, однако требуют реконструкции или ремонта.