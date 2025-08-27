МЧС Дагестана сообщило об отсутствии пострадавших после землетрясения

Фото: 123RF/svglass

Погибших и разрушений на территории Дагестана после землетрясения, произошедшего в районе Каспийского моря, не выявлено, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве отметили, что звонки с жалобами от жителей не поступали. Местные объекты соцкультбыта также функционируют в штатном режиме.

По данным МЧС, сейсмособытие ощущалось по всей территории Дагестана.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в районе Каспийского моря 26 августа, в 23:33 по московскому времени. Толчки были зарегистрированы в 41 километре к северо-западу от Дербента. Очаг при этом залегал на глубине 12 километров.

Ранее жители Петропавловска-Камчатского вновь почувствовали подземные толчки силой до 3 баллов. По информации ученых, их очаг находился на глубине 51 километра в Тихом океане.