Вулкан Крашенинникова на Камчатке продолжает извержение с лавовым потоком

Фото: ТАСС/Наталья Акбирова

На Камчатке вулкан Крашенинникова продолжает извержение с лавовым потоком, передает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в своем телеграм-канале.

Эксперты подчеркнули, что это первое подобное извержение данного вулкана за последние 500 лет.

"Лавовый поток и извержение вулкана Крашенинникова в самом сердце Кроноцкого заповедника, явление масштабного вулканического процесса, происходящего прямо на глазах восхищенной публики", – заметили ученые.

По их словам, лавовый поток продолжает медленное движение, сопровождаемое характерным треском лавовых блоков.

"Раскаленные обломки лавы испускают вулканические газы и бодрят обоняние случайного зеваки, но опасность минимальная. Восхитительное событие, открывшееся вулканологам впервые за более чем полтысячелетия!" – заключили в KVERT.

Первое в истории извержение вулкана Крашенинникова произошло на Камчатке ночью 3 августа. По информации МЧС РФ по региону, выброс пепла произошел на высоту до 6 тысяч метров при высоте самого исполина в 1 856 метров.

Шлейф распространился в восточном направлении, в сторону Тихого океана. Каких-либо населенных пунктов в том направлении нет, пеплопад в местных городах не наблюдался.

Вулкану присвоили "оранжевый" код авиационной опасности. В МЧС порекомендовали не посещать окрестности вулкана и не пытаться совершать на него восхождения.