Песков указал на высокий уровень подготовленности Камчатки к землетрясению

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На Камчатке своевременно сработали все системы оповещения в ситуации с землетрясением. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, технологическая подготовленность показала себя на высоком уровне.

"По цунами была организована эвакуация людей из тех регионов, откуда нужно было их эвакуировать из тех местностей. В целом и сейсмоустойчивость зданий тоже себя оправдала, поэтому, слава богу, нет никаких жертв", – отметил он.

При этом, добавил Песков, заявлять о награждении конкретных проявивших себя граждан во время землетрясения пока рано, речи об этом не шло.

Ученые считают, что в ближайшее время можно ожидать афтершоки, а также цунами вблизи Авачинского залива.

"Ожидаются афтершоки с магнитудой до 7,5 с интенсивностью в Петропавловск-Камчатском городском округе до 6 баллов и вызванные ими опасные цунами на побережье Авачинского залива", – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Спасатели не рекомендуют в ближайшее время посещать территории, прилегающие к акваториям залива и Тихого океана.

Мощное землетрясение произошло у берегов Камчатки 30 июля. Как заявил губернатор края Владимир Солодов, оно оказалось сильнейшим за весь инструментальный период наблюдений. Магнитуда достигла 8,8 балла.

После землетрясения фиксировалась серия подземных толчков магнитудой от 2 до 5 баллов. В связи с возникшим цунами порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид" были затоплены. Высота волн на ряде участков побережья Камчатки могла достигать 10–15 метров.

Директор института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин отметил, что землетрясение на Камчатке по своей силе сравнимо с подземными толчками, которые вызвали аварию на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году. По словам эксперта, ощутимые афтершоки будут продолжаться еще в течение года.

