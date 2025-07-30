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30 июля, 04:30

Происшествия

Первая волна цунами обрушилась на прибрежную зону Северо-Курильска

Фото: телеграм-канал "Лимаренко Brief"

На прибрежную зону Северо-Курильска обрушилась первая волна цунами. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Жители населенного пункта остаются в безопасности на возвышенности до полной отмены угрозы повторных волн", – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Северо-Курильске 30 июля. В регионе объявили угрозу цунами, а жителей города эвакуировали на возвышенность из потенциально опасной зоны. Предварительно, серьезных повреждений и пострадавших нет.

Сильное землетрясение было зафиксировано и на Камчатке. Местные власти также объявили угрозу цунами, волны высотой 3–4 метра наблюдались в Елизовском районе, рядом с метеостанцией Водопадная.

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