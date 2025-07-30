Власти Камчатки на фоне землетрясения сократили рабочий день 30 июля

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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов принял решение сократить рабочий день в государственных краевых учреждениях 30 июля с 13:00 на фоне прошедшего в регионе землетрясения. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Рекомендуем муниципальным органам власти, а также организациям иных форм собственности принять такое же решение", – добавил Солодов.

Сильное землетрясение магнитудой 7,5 произошло на Камчатке 30 июля. Эпицентр толчков находился в 161 километре от Петропавловска-Камчатского на глубине 32 километров. В самом городе землетрясение ощущалось с силой примерно 6 баллов.

Позже магнитуда землетрясения увеличилась до 7,7–7,9 балла. В детском саду № 15 в Петропавловске-Камчатском в результате толчков обрушилась стена. Предварительно, никто не пострадал.

По оценке местных властей, данное землетрясение стало самым сильным в Камчатском крае за последнее десятилетие. В Елизовском районе наблюдались волны цунами высотой 3–4 метра. Местных жителей призвали не приближаться к береговой линии.