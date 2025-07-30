Стена детского сада рухнула при землетрясении в Петропавловске-Камчатском

Фото: телеграм-канал Baza

В детском саду №15 в Петропавловске-Камчатском произошло обрушение стены во время сильного землетрясения, магнитуда которого достигла уже 7,7–7,9 балла. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

В момент обрушения детей и взрослых в детском саду не было. На место уже выехали специалисты-спасатели и представители системы образования. Предварительно, обошлось без каких-либо жертв.

Спецслужбы также приступили к тщательному осмотру социально значимых объектов и жилых домов на наличие возможных повреждений. В первую очередь будут проверяться школы, больницы и детские сады.

По словам Солодова, прошедшее землетрясение стало сильнейшем в регионе за последнее десятилетие. Губернатор призвал местных жителей не приближаться к береговой линии в цунами-опасных районах и следить за объявлениями по громкой связи.

"Мы живем в сейсмоопасном регионе и для нас это не первый подобный опыт. Прошу всех сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Доверяйте только официальной информации. Все оперативные службы работают в усиленном режиме", – заключил Солодов.

Сильное землетрясение было зафиксировано на Камчатке в ночь на 30 июля. Изначально его магнитуда оценивалась в 7,5 балла. Эпицентр толчков находился в 161 километре от Петропавловска-Камчатского на глубине 32 километров. Объявлена угроза цунами на побережье Авачинского залива.

Этой же ночью землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Северо-Курильске, жителей города уже эвакуируют на возвышенность из потенциально опасной зоны. В регионе также объявили угрозу цунами.