Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у Петропавловска-Камчатского

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Землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано в Авачинском заливе на Камчатке. Его эпицентр находился в 51 километре от Петропавловска-Камчатского, рассказали в телеграм-канале Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН".

Согласно данным ведомства, сейсмическая активность ощущалась на глубине 88,2 километра.

Местные жители в комментариях к посту сообщили, что почувствовали два толчка. Причем в некоторых районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки достигали силы до трех баллов, добавили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

Ранее мощное землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали в Труновском районе Ставропольского края. Подземный толчок произошел на глубине 35 километров между селами Донское и Безопасное. Тряску ощутили в Труновском, Шпаковском районах и Ставрополе.

До этого землетрясение магнитудой 4,0 произошло возле побережья южных Курил. Эпицентр землетрясения располагался в 19 километрах северо-восточнее села Крабозаводское на острове Шикотан, а его очаг – на глубине 62 километров.