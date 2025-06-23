Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Папуа – Новой Гвинее

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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на острове Новая Британия, который принадлежит Папуа – Новой Гвинее. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр сейсмособытия находился в 81 километре к юго-востоку от города Кимбе, где проживают около 18 тысяч человек. Очаг при этом залегал на глубине 48 километров.

Информации о пострадавших или каких-либо разрушениях не поступало. Угроза цунами в регионе также не объявлялась.

В начале июня землетрясение магнитудой 5,8 случилось в районе Эгейского моря, около побережья Турции. Очаг подземных толчков залегал на глубине 68 километров, а их эпицентр находился в 17 километрах от города Мармарис.

В результате случившегося погибла 14-летняя девочка, у которой случилась паническая атака. Еще 69 человек пострадали. Они "спрыгнули с высоты от страха". Иных разрушений не было выявлено.