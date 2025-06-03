Девушка испытала паническую атаку и погибла при землетрясении в Турции

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Молодая девушка погибла в результате землетрясения в Турции, которое произошло ночью во вторник, 3 июня. Еще 69 человек пострадали, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на главу МВД страны Али Ерликая.

"14-летняя Афранур Гюнлю в Фетхие испытала паническую атаку в момент землетрясения и была госпитализирована, но ее не удалось спасти", – говорится в сообщении.

По словам Ерликая, остальные люди пострадали при прыжке в панике с высоты, 46 граждан из 69 были госпитализированы.

Землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано в районе Эгейского моря, около побережья Турции. Очаг подземных толчков залегал на глубине 68 километров, а их эпицентр находился в 17 километрах от города Мармарис с населением 33,7 тысячи человек и в 132 километрах от города Айдын, в котором проживают около 163 тысяч жителей.

Ранее землетрясение магнитудой 4,4 произошло возле побережья Южных Курил. Эпицентр толчков располагался в 141 километре юго-восточнее острова Итуруп, а очаг – на глубине 59 километров.

