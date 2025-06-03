Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Турции

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Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали в районе Эгейского моря, около побережья Турции. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 68 километров, а их эпицентр находился в 17 километрах от города Мармарис с населением 33,7 тысячи человек и в 132 километрах от города Айдын, в котором проживают примерно 163 тысячи жителей.

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил в соцсети X, что в результате землетрясения погибла 14-летняя девочка, у которой случилась паническая атака. Ее госпитализировали, однако врачи не смогли спасти ее. Кроме того, еще 69 человек пострадали, "спрыгнув с высоты от страха". Каких-либо разрушений инфраструктуры не зафиксировано, добавил министр.

Ранее землетрясение магнитудой 4,4 произошло возле побережья южных Курил. Эпицентр толчков располагался в 141 километре юго-восточнее острова Итуруп, а очаг – на глубине 59 километров. При этом информация об ощутимости землетрясения не поступала, тревога цунами не объявлялась.

Еще одно сейсмособытие магнитудой 6,1 произошло около берегов греческого острова Крит. По информации ученых, эпицентр толчков находился в 80 километрах к северо-востоку от города Ираклион с населением около 137 тысяч человек.