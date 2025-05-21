Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на западе Турции

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Подземные толчки силой 4,1 балла были зафиксированы на западе Турции вечером 20 мая. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр землетрясения находился в 45 километрах от района Бахчелиэвлер, в котором проживают около 576 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 15 километров.

На момент публикации сообщений о возможных пострадавших или каких-либо разрушениях не поступало.

Ранее в Анкаре ощутили подземные толчки, вызванные произошедшим в турецкой провинции Конья землетрясением. Его магнитуда составила 5,2. Очаг землетрясения был зарегистрирован примерно в 200 километрах к югу от Анкары. До столицы дошла остаточная волна.

Еще одни подземные толчки магнитудой 6,4 произошли у берегов Королевства Тонга. Эпицентр сейсмособытия располагался в 137 километрах к юго-западу от острова Неиафу, население которого составляет около 4 тысяч человек.