Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Китае

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Землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано в Китае ночью 12 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в 124 километрах к юго-западу от города Шигадзе с населением около 80 тысяч человек. При этом уточняется, что их очаг залегал на глубине 10 километров.

На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее, 11 мая, землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано в Вануату. Подземные толчки произошли в семи километрах к северо-западу от города Порт-Вила, в котором проживают около 36 тысяч человек. Очаг явления залегал на глубине 63 километра.

Также два ощутимых землетрясения подряд произошли на Камчатке 8 мая. Одно из них было магнитудой 5,1. Жители Петропавловска-Камчатского почувствовали подземные толчки интенсивностью до 3 баллов.