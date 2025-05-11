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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Вануату. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) на сайте.

Специалисты зафиксировали сейсмособытие в 12:22 по местному времени (14:22 по московскому времени). Подземные толчки произошли в семи километрах к северо-западу от города Порт-Вила, в котором проживают около 36 тысяч человек. Очаг явления залегал на глубине 63 километра.

На данный момент информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

До этого, 10 мая, землетрясение силой 2 балла произошло в Алма-Ате. По данным МЧС республики, очаг землетрясения находился на границе Кыргызстана и Казахстана в 35 километрах к юго-западу от Алма-Аты. Сейсмособытие такой же интенсивностью зарегистрировали в городе Каскелен и селе Каргалы.

Также ранее подземные толчки магнитудой 5,1 зафиксировали в акватории Авачинского залива в Камчатском крае. При этом в отдельных частях Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались интенсивностью до 3 баллов. Угроза цунами не объявлялась.