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02 мая, 16:54

Происшествия

Угроза цунами объявлена в Аргентине из-за землетрясения

Фото: 123RF/destinacigdem

Угроза цунами объявлена из-за произошедшего у берегов Аргентины землетрясения магнитудой 7,1. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр находился на расстоянии 285 километров к юго-востоку от города Ушуая, где проживает примерно 58 тысяч человек, и в 511 километрах к юго-востоку от чилийского города Пунта-Аренас с населением около 117 тысяч человек.

При этом очаг землетрясения, согласно данным сейсмологов, залегал на глубине 10 километров.

Другие подземные толчки магнитудой 4,5 были зафиксированы ранее у берегов южных Курил. Они произошли в Тихом океане. Эпицентр землетрясения находился в 49 километрах северо-восточнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг – на глубине 101 километр.

Толчки силой до 4 баллов ощущались на трех Курильских островах – Кунашире, Итурупе и Шикотане. Уточнялось, что тревога цунами не объявлялась.

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