19 апреля, 21:32Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов филиппинского острова Минданао
Фото: 123RF/destinacigdem
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов филиппинского острова Минданао, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По его информации, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 114 километров к юго-западу от города Коронадал, численность которого составляет примерно 125 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 18 километров.
При этом на данный момент нет информации о пострадавших или разрушениях. Угроза цунами также не объявлялась.
Ранее землетрясение было зафиксировано возле берегов острова Новая Ирландия в Папуа – Новой Гвинеи. Его магнитуда составила 6,2 балла. Подземные толчки произошли в ночь на 12 апреля в 855 километрах от столицы Порт-Морсби.
До этого землетрясение произошло у побережья северных Курил. Его магнитуда составила 5,4 балла.