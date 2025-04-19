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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов филиппинского острова Минданао, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По его информации, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 114 километров к юго-западу от города Коронадал, численность которого составляет примерно 125 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 18 километров.

При этом на данный момент нет информации о пострадавших или разрушениях. Угроза цунами также не объявлялась.

Ранее землетрясение было зафиксировано возле берегов острова Новая Ирландия в Папуа – Новой Гвинеи. Его магнитуда составила 6,2 балла. Подземные толчки произошли в ночь на 12 апреля в 855 километрах от столицы Порт-Морсби.

До этого землетрясение произошло у побережья северных Курил. Его магнитуда составила 5,4 балла.