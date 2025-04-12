Землетрясение произошло около берегов Папуа – Новой Гвинеи

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Землетрясение было зафиксировано возле берегов острова Новая Ирландия в Папуа – Новой Гвинеи. Его магнитуда составила 6,2 балла, согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Подземные толчки произошли в ночь на 12 апреля в 855 километрах от столицы Порт-Морсби, в которой проживают около 283 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 73 километров.

Из-за сейсмособытия угроза цунами в регионе не объявлялась. Сообщения о каких-либо разрушениях или жертвах не поступали.

Ранее специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8, которое произошло на территории Индонезии. Подземные толчки были выявлены на расстоянии 260 километров от города Бинджай.

Еще одно землетрясение произошло у побережья северных Курил. Его магнитуда составила 5,4 балла. Эпицентр располагался в 165 километрах южнее Северо-Курильска на острове Парамушир.