Фото: ТАСС/Ирина Вельматова

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 3 689 человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV) со ссылкой на государственный административный совет Мьянмы.

По данным телеканала, в результате землетрясения ранения получили еще 5 020 человек, а 139 человек в данный момент числятся пропавшими без вести.

В конце марта Мьянма пережила серию землетрясений магнитудой 7,7, что стало причиной введения режима ЧС в нескольких регионах страны и в тайском Бангкоке.

Дополнительные подземные толчки были зарегистрированы 29 марта, а также 1 и 4 апреля.

Ранее сообщалось, что российские спасатели завершили активную фазу работ в зоне землетрясения в Мьянме. Они провели обследование 88 поврежденных строений в Мьянме, работая в круглосуточном режиме. Медики аэромобильного госпиталя МЧС оказали помощь 330 пострадавшим, выполнив более 60 хирургических операций.