Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Мьянме

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Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали в Мьянме, в 60 километрах севернее города Мандалай, сообщает Метеорологический департамент Таиланда на сайте.

Сейсмическое событие произошло в 14:58 по местному времени (10:58 по московскому времени). Ведомство отметило, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

По данным департамента, произошедшее не повлияло на Таиланд.

В конце марта в Мьянме произошли два землетрясения, в результате чего в ряде регионов страны и в тайском Бангкоке ввели режим ЧП.

Кроме того, новые сейсмособытия были зафиксированы в Мьянме 29 марта, 1 и 4 апреля.

По последним данным, количество жертв землетрясения в Мьянме достигло 3,6 тысячи человек, более 5 тысяч пострадали, еще 160 человек находятся в списке пропавших без вести.

С начала работы в Мьянме полевого мобильного госпиталя МЧС России за медпомощью туда обратились более 300 человек. Врачи ведомства провели 63 хирургические операции, из них четыре были сложными.

Также МЧС сообщало, что направит в Мьянму еще три дополнительных самолета с гуманитарной помощью.