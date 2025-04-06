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06 апреля, 10:45

Происшествия

МЧС РФ направит еще три самолета в пострадавшую от землетрясения Мьянму

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Российское МЧС направит в пострадавшую от землетрясения Мьянму еще три дополнительных самолета. Об этом в беседе с ТАСС рассказал заведующий консульским отделом посольства РФ в Мьянме Дмитрий Борисов.

"В ближайшее время ожидается прибытие еще трех рейсов с гуманитарной помощью", – уточнил он.

По последним данным, из-за землетрясения, которое произошло в Мьянме 28 марта, погибло как минимум 3 455 человек. При этом еще 4 840 получили травмы. Среди погибших оказался гражданин РФ.

В Мьянму, по поручению Владимира Путина, были направлены спасатели и врачи МЧС РФ. Всего российские специалисты оказали помощь 137 пострадавшим, в числе которых 14 детей.

Разбор завалов проходит в Мьянме после землетрясения

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