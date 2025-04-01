KTM: гражданин РФ пропал без вести в Мандалае после землетрясения

Фото: ТАСС/Ирина Вельматова

Гражданин России числится пропавшим без вести в Мандалае после землетрясения, которое произошло в Мьянме. Об этом сообщает Khit Thit Media.

Согласно информации издания, россиянин работал преподавателем в одной из местных школ и проживал в жилом комплексе Mandalay Sky Villa, который пострадал от землетрясения.

Также пропавшими без вести числятся три гражданина ЮАР и гражданин Филиппин. Спасатели Китая и сотрудники пожарной службы проводят на месте обрушения дома поисково-спасательную операцию.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Мьянме, в среду, 2 апреля, сотрудник диппредставительства отправится в Мандалай, чтобы узнать информацию о россиянах, которые могли оказаться в зоне землетрясения.

Два землетрясения произошли в Мьянме 28 марта, из-за чего в Бангкоке и некоторых регионах Мьянмы был введен режим ЧС. Также 29 марта и 1 апреля были зафиксированы еще два подземных толчка.

По последним данным, в результате сейсмической активности в Мьянме погибли 2 719 человек, в Бангкоке – как минимум 20.

Спасатели и врачи МЧС России работают в Мьянме по поручению Владимира Путина. Тем временем в пострадавших от землетрясения районах сохраняется угроза повторных обрушений.