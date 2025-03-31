Число погибших в результате землетрясения в Бангкоке увеличилось до 20

Фото: ТАСС/Игорь Броварник

Число погибших в результате землетрясения в Бангкоке выросло до 20. Пропавшими без вести признаны 74, сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб на месте обрушения здания Управления генерального аудитора в районе Чатучак.

Согласно заявлению, пропавшие без вести работали над строительством самого здания.

Также, по данным оперштаба, за минувшие сутки из-под завалов были извлечены двое погибших. Всего при обрушении здания погибли 13 человек.

Первое землетрясение произошло в Мьянме 28 марта. Спустя время последовало второе.

После произошедшего в Бангкоке и некоторых регионах Мьянмы был введен режим ЧС. Еще одно землетрясение зафиксировали в Мьянме 29 марта.

По последним данным, в Мьянме погибли как минимум 2 056 человек, пострадали еще около 3,9 тысячи. Кроме того, без вести пропали 270 граждан.

После произошедшего в Мьянме объявлен недельный национальный траур.

Вместе с тем в Мьянме по указанию Владимира Путина работают сотрудники МЧС РФ. Они сочли возможным спасение людей из-под завалов.

