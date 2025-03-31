Xinhua: число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 2 тыс человек

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Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 2 056 человек. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на государственный административный совет страны.

Кроме того, около 3,9 тысячи человек пострадали из-за стихийного бедствия, а еще 270 граждан считаются пропавшими без вести. Между тем в тайском Бангкоке, по последним данным, 17 человек погибли и 32 пострадали.

Землетрясение произошло в Мьянме 28 марта. Очаг находился рядом с тайской провинцией Ратчабури. После произошедшего в Бангкоке и некоторых регионах Мьянмы был введен режим ЧС. Кроме того, в стране объявили недельный траур.

По указанию Владимира Путина в Мьянму были направлены несколько самолетов МЧС РФ со спасателями и врачами, а также с необходимым оборудованием для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших в регионе.

Российские специалисты на данный момент работают в наиболее пострадавшем от землетрясения городе Мандалай. Им уже удалось спасти из-под завалов женщину, которая пролежала под грудами бетона больше двух суток.

