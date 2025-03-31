МЧС РФ начало перегруппировку спасателей в Мьянме

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

МЧС России приступило к перегруппировке спасателей в Мьянме. Специалистов отправят в наиболее пострадавший от землетрясения город Мандалай, сообщает ТАСС со ссылкой на главу сводного отряда МЧС Сергея Воронцова.

По его словам, всего в Мандалай будет перевезено около 120 спасателей при помощи 20 автотранспортных средств.

В штабе группировки российских спасателей подтвердили, что в этом городе сохраняется повторная угроза землетрясения. Тем не менее представители МЧС выразили готовность к любому развитию событий.

МЧС России 28 марта направило в пострадавшую от землетрясения Мьянму два самолета со спасателями и врачами по указанию Владимира Путина и поручению главы ведомства Александра Куренкова.

Уже на следующий день спасатели прибыли в Мьянму. Лайнеры МЧС привезли с собой необходимое оборудование и инструменты для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших.

Землетрясение произошло в Мьянме 28 марта. Очаг подземных толчков располагался неподалеку от тайской провинции Ратчабури. В связи с последствиями сейсмологической активности в Бангкоке и некоторых регионах Мьянмы введен режим чрезвычайной ситуации.

Согласно последним данным, число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1,7 тысячи человек, еще 3,4 тысячи получили травмы. При этом около 300 людей числятся пропавшими без вести. В Бангкоке погибли 17 человек, пострадали 32.