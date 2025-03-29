Спасатели МЧС РФ прибыли в Мьянму для ликвидации последствий землетрясения

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Два самолета МЧС России со спасателями и врачами прибыли в Мьянму для помощи в ликвидации последствий мощного землетрясения, передает пресс-служба ведомства.

Лайнеры, приземлившиеся в аэропорту города Янгон, привезли с собой необходимое оборудование и инструменты для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших. В том числе эндоскопы и акустические приборы для поиска людей в завале на глубине до 4,5 метра, а также георадары и тепловизоры.

В сводный отряд вошли 120 специалистов из аэромобильного подразделения ведомства "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", рассказывали ранее в МЧС. В составе группы также есть кинологи, анестезиологи и психологи.

"Спасатели отряда "Центроспас" готовы к проведению круглосуточных работ на нескольких участках одновременно, помогать им будут беспилотники", – заключили в МЧС.

Землетрясение произошло в Мьянме 28 марта. Очаг подземных толчков располагался неподалеку от тайской провинции Ратчабури. В связи с последствиями сейсмологической активности в Бангкоке и некоторых регионах Мьянмы введен режим чрезвычайной ситуации.

Число погибших по актуальным данным возросло до 1 002 человек, пострадали еще 2 376 граждан. При этом множество людей числятся пропавшими без вести.

По данным туроператоров, ни один из граждан РФ, которые в настоящий момент находятся в этих странах, не числится пострадавшим. Россияне продолжают отдыхать в странах в "штатном режиме".

Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну в связи с землетрясением, заявив, что в России разделяют скорбь дружественного народа.