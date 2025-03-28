Власти Таиланда оценили случившееся землетрясение как крупномасштабное бедствие

Фото: ТАСС/AP/Wason Wanichakorn

Власти Таиланда расценили произошедшее в стране землетрясение как крупномасштабное бедствие, присвоив ему третий уровень из четырех возможных. Об этом сообщил глава таиландского МВД Анутин Чарнвиракул, его заявление передает ТАСС.

Чарнвиракул является командующим по предотвращению и устранению последствий случившегося в стране землетрясения.

Ощущавшееся почти во всех районах Таиланда и в 5 соседних государствах землетрясение произошло 28 марта. Спустя время было зафиксировано очередное землетрясение.

В результате в Мьянме погибли 144 человека, еще 732 пострадали, а около 300 граждан числятся пропавшими. В Бангкоке 8 человек погибли и свыше 110 человек считаются пропавшими.

При этом пока ни один из граждан РФ не числится пострадавшим, сообщили туроператоры. Россияне продолжают отдыхать в странах в "штатном режиме".

Бангкок и некоторые регионы Мьянмы после случившегося объявили режим ЧП. Аэропорты в Таиланде также приостановили работу.

Москва заявила о готовности помочь пострадавшим от землетрясения странам Юго-Восточной Азии, уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков. Пока, по его словам, таких просьб не было.

