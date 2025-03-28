Число погибших в результате землетрясения в Бангкоке увеличилось до 8

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Число погибших в результате землетрясения в Бангкоке возросло до 8 человек. При этом свыше 110 человек признаны пропавшими без вести, рассказал глава министерства внутренних дел королевства Анутхин Чанвиракун.

Он уточнил, что тела погибших уже извлекли из-под обломков рухнувшего здания. Его слова приводит газета Khaosod.

При этом планируется, что поисково-спасательная операция будет продолжаться на протяжении ближайшей ночи.

Изначально утром в пятницу, 28 марта, землетрясение произошло в Таиланде. Его толчки ощущались почти во всех районах страны и в пяти соседних государствах. Позднее произошло еще одно землетрясение.

В связи с последствиями сейсмологической активности в Бангкоке и некоторых регионах Мьянмы введен режим чрезвычайной ситуации. При этом в последней из-за землетрясения погибли до 144 человек, еще 732 человека пострадали. В Бангкоке же, по данным СМИ, после обрушения здания в шахте лифта оставались заблокированы порядка 20 человек.

Россия выразила готовность оперативно рассмотреть запросы на оказание помощи со стороны пострадавших от землетрясения стран Юго-Восточной Азии. Однако, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, таких просьб еще не поступало.