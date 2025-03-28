Генконсульство РФ: данных о пострадавших россиянах на Пхукете нет

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Информации о пострадавших россиянах на Пхукете в результате землетрясения в Таиланде пока нет. Об этом сообщили в пресс-службе генерального консульства.

В диппредставительство также не поступало данных о каких-либо разрушениях в консульском округе ведомства.

Повреждений не получило и здание российского посольства в Таиланде, сообщил представитель ведомства Евгений Томихин в беседе с ТАСС.

"После того как все ощутили эти толчки, наши инженерные службы приступили к проверке конструкций и инженерных сетей. И первая проверка показала, что все в порядке. <...> Соответственно, сотрудники и члены семей тоже не пострадали", – пояснил он.

По словам дипломата, некоторое время все сотрудники находились на улице после первых толчков, но к настоящему моменту все успокоилось, несмотря на то что таиландские службы прогнозировали афтершоки.

Томихин предположил, что в дальнейшем стоит ожидать дополнительные рекомендации от властей столицы.

Вместе с тем землетрясение не дошло до Вьентьяна, благодаря чему жители Лаоса и находящиеся в стране россияне не ощутили его последствий, рассказали в дипведомстве.

В свою очередь, замдиректора Института физики Земли РАН (ИФЗ РАН) по инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности Рубен Татевосян заявил, что новых сильных толчков в Таиланде и Мьянме не будет.

Эксперт отметил, что каждый новой толчок был слабее предыдущего, именно поэтому ожидать сильных ударов с высокой долей вероятности не стоит. Однако он предупредил, что после землетрясения может произойти серия афтершоков, которые могут быть такими же сильными.

"Вспомните, например, Турцию, где произошло два сейсмических события с одинаковой магнитудой. Но, как правило, гораздо чаще сильное землетрясение сопровождается серией афтершоков, где максимальная магнитуда со временем становится все меньше", – пояснил он в беседе с "Газетой.ру".

Первое землетрясение, которое ощущалось почти во всех районах Таиланда и в пяти соседних странах, произошло 28 марта. Затем последовал повторный толчок. В связи с этим в Бангкоке и некоторых регионах Мьянмы был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

В результате ЧП, по последним данным, в Мьянме погибли 20 человек, из которых пять детей и послушник. Пострадали при этом около 300 человек.

В свою очередь, в Бангкоке число погибших увеличилось до трех, еще 81 человек пропал без вести.

Туроператоры не сообщали о пострадавших среди российских туристов в результате землетрясения в Таиланде. По информации Ассоциации туроператоров, путешественники продолжают отдых в обычном режиме.