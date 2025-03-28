NYT: число погибших из-за землетрясения в Мьянме возросло до 20

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Число погибших из-за землетрясения в Мьянме возросло до 20, передает газета New York Times со ссылкой на больницу города Мандалай.

Среди погибших, по данным СМИ, минимум пять детей и послушник, которые скончались из-за обрушения монастыря в городе Таунгу.

При этом сообщений об организованных туристах из РФ в городе от туроператоров членов Ассоциации туроператоров России на данный момент не поступало, сообщает пресс-служба АТОР.

"Заездов в ближайшие даты также не планируется", – говорится в публикации.

Вместе с тем в стране нет клиентов China Travel и ITM Group, указали в АТОР, добавив, что, несмотря на то что Мьянма не входит в число лидеров популярных направлений у путешественников из России, нельзя полностью исключать их присутствие.

"Но также следует учитывать, что эпицентр землетрясения – в Мандалае. А туристы обычно отдыхают в Янгоне. Или, как добавили в Space Travel, в Нейпьидо", – подчеркнули в ассоциации.



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Между тем городские власти объявили о срочном сборе донорской крови в связи с большим количеством раненых и погибших из-за землетрясения, пишет РИА Новости , ссылаясь на заявления Государственного административного совета страны.

Там же указано, что ЧП сильнее всего затронуло регионы Сагайн, Мандалай, Магвэй, северо-восточный штат Шан, округ Нейпьидо и регион Баго.

В свою очередь, посольство России, ссылаясь на метеослужбы Мьянмы, предупредило о возможности повторных толчков в течение ближайших часов. В связи с чем диппредставительство призвало россиян принимать необходимые меры предосторожности.

О землетрясении стало известно в 13:20 по местному времени (09:20 по московскому), толчки ощущались почти во всех районах Таиланда и в пяти соседних странах. Через 12 минут произошел повторный сильный толчок.

В связи с сейсмической активностью в Бангкоке и некоторых регионах Мьянмы объявили режим чрезвычайного положения.

СМИ писали, что в бангкокском районе Бангсы под завалами рухнувшего строящегося здания находятся по меньшей мере 67 человек.

