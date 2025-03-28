Мьянма объявила чрезвычайное положение в пострадавших от землетрясения регионах

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Чрезвычайное положение объявлено в пострадавших от землетрясения регионах Мьянмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Совет государственного планирования и администрации страны.

"Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями объявил чрезвычайное положение в пострадавших от землетрясения районах региона Сагаинг, региона Мандалай, региона Магвэй, северо-восточной части штата Шан, округа Нейпьидо и региона Баго из-за сильного землетрясения", – сказано в сообщении.

Кабмин страны планирует оперативно расследовать ущерб в этих районах и провести операции по оказанию помощи.

Землетрясение произошло на территории Мьянмы в 13:20 по местному времени (09:20 по московскому), толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Через 12 минут произошло повторное сильное землетрясение.

По данным СМИ, минимум пять детей и послушник погибли в результате обрушения монастыря в городе Таунгу Мьянмы.

В связи с подземными толчками в Бангкоке объявили эвакуацию жителей высотных домов. Из-за землетрясения произошло обрушение штукатурки со стен зданий. Также действует режим ЧП.

По данным журналистов, в Бангкоке в районе Бангсы под завалами рухнувшего строящегося здания находятся по меньшей мере 67 человек.

Туроператоры не сообщали о том, что кто-то из российских туристов пострадал в результате землетрясения в Таиланде. Туристы на Пхукете, в Паттайе и на островах продолжают отдых в "штатном режиме", отмечала Ассоциация туроператоров России (АТОР).

