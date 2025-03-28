Туроператоры не получали данных о пострадавших в Таиланде российских туристах

Фото: ТАСС/АР/Chutima Lalit

Туроператоры не сообщали о том, что кто-то из российских туристов пострадал в результате землетрясения в Таиланде. Туристы на Пхукете, в Паттайе и на островах продолжают отдых в "штатном режиме", сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в телеграм-канале.

В Бангкоке, по предварительным данным, могут находиться до двух тысяч туристов из России. Из них около 25% – из числа организованных путешественников, уточнили в АТОР.

Вице-президент Ассоциации Артур Мурадян в беседе с РИА Новости указал, что обращения от российских туристов о досрочном прерывании отдыха в Таиланде или эвакуации в связи с землетрясением не было.

В разговоре с Москвой 24 вице-президент Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян также рассказал, что обращений от отдыхающих в Таиланде российских туристов не было. И на турпотоке из РФ это происшествие не скажется.

"Там был афтершок, то есть это не центр землетрясения, и не в том регионе, где в основном отдыхают наши туристы. Поэтому туристы, конечно, почувствовали колебания почвы, но, скорее всего, без серьезных последствий", – указал он.

Между тем российские дипломаты в Мьянме и Таиланде проверяют, пострадали ли россияне в этих странах в результате землетрясений, сообщается в телеграм-канале департамента Ситуационно-кризисного центрп (ДСКЦ) МИД России.

При этом данные сервиса FlightRadar 24 и электронных табло говорят о нормальной работе тайских аэропортов вопреки сообщениям об их закрытии. Среднее время задержки рейсов в Бангкоке составляет 5 минут.

Тем временем рейс из московского аэропорта Внуково приземлился в аэропорту Утапао, что рядом с тайским курортным городом Паттайя, заявили ТАСС в диспетчерской службе воздушной гавани. При этом борт, по словам собеседника агентства, приземлился на 10 минут раньше, чем планировалось.

Финансовые учреждения Таиланда могут предоставлять клиентам ограниченный набор услуг после землетрясения в Мьянме, передает агентство Cailian со ссылкой на тайский ЦБ. По информации регулятора, платежные системы Таиланда продолжают работать.

Ранее премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила режим ЧП в Бангкоке после землетрясения. Изначально сейсмическое событие магнитудой 7,9 балла произошло в 13:20 по местному времени (09:20 по московскому), при этом его эпицентр находился в Мьянме.

В связи с подземными толчками в Бангкоке объявили эвакуацию жителей высотных домов. Из-за землетрясения произошло обрушение штукатурки со стен зданий.

После этого в Мьянме последовало второе землетрясение, магнитуда которого составила 6,4 балла. Его очаг залегал на глубине 30 километров.