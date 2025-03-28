The Nation: аэропорты Таиланда приостановили работу из-за землетрясения

Фото: depositphotos/Chalabala

Аэропорты в Таиланде прекратили работу из-за землетрясения. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на The Nation.

СМИ уточнили, что из-за стихийного бедствия был издан общенациональный приказ о запрете полетов во всех аэропортах Таиланда. При этом, как сообщили ТАСС диспетчеры, рейс из Москвы штатно приземлился в авиагавани Патайи. Также российская компания "Аэрофлот" заявила, что выполняет рейсы по графику.

"На данный момент авиакомпания не получала официальных уведомлений об ограничении работы аэропортов Бангкока и Пхукета. Рейсы "Аэрофлота" в данные города выполняются в соответствии с расписанием", – уточнили в компании.

При этом расписание рейсов могут оперативно скорректировать с учетом интересов пассажиров и требований безопасности, добавили в "Аэрофлоте".

Землетрясение в Таиланде произошло в 13:20 по местному времени (09:20 по московскому) 28 марта, из-за чего в Бангкоке начали эвакуировать жителей высотных домов.

"Мы тут в шоке. Мы выключили кондиционер и выбежали из дома. Было необычно, мы даже не сразу поняли, что произошло", – рассказали российские туристы телеканалу "360".

По информации путешественников из России, эвакуированных больше не пускают в высотные дома.

Подземные толчки магнитудой 7,4 балла вызвали сотрясение и обрушение штукатурки со стен зданий. Эпицентр землетрясения, по данным СМИ, находился в Мьянме. Там повторная сейсмическая активность мощностью 6,4 была зафиксирована через 12 минут. Очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров, так же как и первый.