France-Presse: около 43 рабочих оказались под завалами обрушившегося здания в Бангкоке

Фото: ТАСС/DPA/Carola Frentzen

Около 43 рабочих оказались под завалами здания в Бангкоке, обрушившегося из-за землетрясения в соседней Мьянме, передает агентство France-Presse со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации Thai PBS, один человек погиб. Многочисленные пострадавшие также поступили в одну из больниц Мьянмы, передает AFP.

В результате толчков разрушен мост протяженностью более километра в городе Сагайн на северо-западе Мьянмы, пишет местный портал Myanmar Now. Издание опубликовало кадры ЧП, на которых зафиксированы обрушения пяти пролетов постройки, соединяющей Сагайн и Мандалай. Кроме того, по словам очевидцев, частично разрушен был и исторический дворец Мандалай, считающийся одним из главных символов города.

На фоне толчков аэропорт Суварнабхуми продолжает отправлять и принимать самолеты, однако некоторые лайнеры изменили схему захода на посадку, сообщает ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу авиагавани.

Тем не менее в работе воздушной гавани возможны кратковременные задержки, которые не связаны с последствиями мощного землетрясения, указали там, добавив, что аэропорт Донмыанг также осуществляет отправку и прием бортов.

Однако свою работу прекратило метро, а на дорогах в центре Бангкока образовались заторы. Когда подземка возобновит свою деятельность, неизвестно, рассказал дежурный по станции "Чонгнонси".

Землетрясение в Таиланде произошло в 13:20 по местному времени (09:20 по московскому) 28 марта, из-за чего в Бангкоке начали эвакуировать жителей высотных домов.

Подземные толчки магнитудой 7,4 балла вызвали сотрясение и обрушение штукатурки со стен зданий. Эпицентр землетрясения, по данным СМИ, находился в Мьянме. Там повторная сейсмическая активность мощностью 6,4 была зафиксирована через 12 минут. Очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров, так же как и первый.

Из-за ЧП Метеорологический департамент Таиланда предупредил о риске афтершоков до 15:00 (11:00 по Москве). В свою очередь, посольство России начало выяснять, есть ли пострадавшие россияне.

