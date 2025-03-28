Eleven Media: минимум пять детей и послушник погибли после землетрясения в Мьянме

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Минимум пять детей и послушник погибли в результате обрушения монастыря в городе Таунгу Мьянмы, которое вызвало землетрясение. Об этом сообщает портал Eleven Media Group.

Тем временем в Бангкоке в районе Бангсы под завалами рухнувшего строящегося здания находятся по меньшей мере 67 человек, уточнила газета Khaosod. По ее данным, именно столько человек объявлены пропавшими без вести.

"Только семерым удалось спастись", – добавили в издании.

Однако точное число рабочих, находящихся под завалами, неизвестно. Об этом сообщила местная полиция, передает Associated Press. Правоохранители уже прибыли на место обрушения, но данными о количестве человек в здании и людей, которые могли бы находиться рядом с ним, они не обладают.

В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на губернатора Бангкока Чадчарта Ситтипунта добавило, что из-за землетрясения пострадали многие высотные здания, конкретное число которых также неизвестно. Он уточнил, что специалисты проводят проверки, чтобы уточнить число разрушенных строений. Вместе с тем Ситтипунта призвал местных жителей к бдительности.

Первое землетрясение магнитудой 7,9 балла произошло в 13:20 по местному времени (09:20 по московскому). Его эпицентр находился в Мьянме. В связи с событием премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила режим ЧП.

После этого в Мьянме случилось второе землетрясение, магнитуда которого составила 6,4 балла. Его очаг залегал на глубине 30 километров.

На фоне подземных толчков в Бангкоке объявили эвакуацию жителей высотных домов. Из-за землетрясения произошло обрушение штукатурки со стен зданий. По данным журналистов, в результате сейсмического события были разрушены мост протяженностью более километра на северо-западе Мьянмы, исторический дворец Мандалай и некоторые другие здания.

Кроме того, в центральной части города затруднено движение транспорта, а метрополитен Бангкока и аэропорты Таиланда прекратил работу.