Режим ЧП объявлен в Бангкоке после землетрясения

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Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила режим ЧП в Бангкоке после землетрясения, сообщает AFP.

Изначально сейсмическое событие магнитудой 7,9 балла произошло в 13:20 по местному времени (09:20 по московскому), при этом его эпицентр находился в Мьянме.

В связи с подземными толчками в Бангкоке объявили эвакуацию жителей высотных домов. Из-за землетрясения произошло обрушение штукатурки со стен зданий.

После этого в Мьянме последовало второе землетрясение, магнитуда которого составила 6,4 балла, сообщало китайское сейсмологическое управление. Его очаг залегал на глубине 30 километров.

По данным СМИ, в результате землетрясения в Бангкоке около 43 рабочих оказались под завалами здания. Кроме того, сейсмическим событием разрушило мост протяженностью более километра на северо-западе Мьянмы, исторический дворец Мандалай и некоторые другие здания.

Также в центральной части Бангкока наблюдаются затруднения в движении транспорта. Помимо этого, работу прекратило метро, и когда оно возобновит деятельность, пока неизвестно.

Между тем российское посольство уточняет детали по поводу возможных пострадавших граждан. Заведующий консульским отделом российского диппредставительства Илья Ильин рассказал, что на территории посольства в Бангкоке также ощущались сильные толчки.