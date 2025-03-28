Фото: AP Photo/Wason Wanichakorn

Число погибших в Бангкоке из-за землетрясения выросло до трех, 81 человек пропал без вести. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на губернатора города Чадчарта Ситтипунта.

"Губернатор Бангкока подтвердил гибель трех человек в столице Таиланда в результате разрушений, вызванных мощным землетрясением в соседней Мьянме", – говорится в публикации агентства.

По данным журналистов, Ситтипунт предостерег граждан от возможных афтершоков и призвал сохранять спокойствие, так как ситуация в целом находится под контролем.

О землетрясении стало известно 28 марта, толчки ощущались почти во всех районах Таиланда и в пяти соседних странах. Спустя время произошел повторный сильный толчок.

В связи с сейсмической активностью в Бангкоке и некоторых регионах Мьянмы объявлен режим чрезвычайного положения.

СМИ уточняли, что в бангкокском районе Бангсы под завалами рухнувшего строящегося здания находятся по меньшей мере 67 человек.

При этом туроператоры не сообщали о том, что кто-то из российских туристов пострадал в результате землетрясения в Таиланде. По информации АТОР, путешественники продолжают отдых в "штатном режиме".