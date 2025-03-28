Число погибших из-за землетрясения в Мьянме выросло до 144

Фото: AP Photo/Aung Shine Oo

Число погибших в Мьянме из-за землетрясения увеличилось до 144. Об этом сообщил исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн в официальном обращении к нации, передает РИА Новости.

По его сведениям, в общей сложности 732 человека пострадали, из них 432 – в муниципальном районе Нейпьидо. Также около 300 человек в Сагаинге и Кьяуксе считаются пропавшими без вести, уточнил исполняющий обязанности президента Мьянмы.

Мин Аун Хлайн предупредил, что количество погибших и пострадавших может вырасти, так как на местах, где обрушились здания, еще проводятся спасательные работы.

Между тем в Бангкоке количество погибших от землетрясения выросло до 8. Глава МВД королевства Анутхин Чанвиракун, чьи слова передает Khaosod, добавил, что свыше 110 человек числятся пропавшими без вести. В связи с этим поисково-спасательная операция будет проводиться на протяжении всей ночи.

Землетрясение, которое ощущалось практически во всех районах Таиланда и в пяти соседних странах, произошло 28 марта. Через некоторое время местные жители вновь ощутили подземные толчки.

В связи с произошедшим в Бангкоке и некоторых регионах Мьянмы был объявлен режим ЧП, а аэропорты в Таиланде прекратили работу.

При этом туроператоры заявили, что среди пострадавших не было россиян. Туристы из России продолжают отдыхать в этих странах в "штатном режиме".

Однако Москва выразила готовность оказать помощь пострадавшим от землетрясения странам Юго-Восточной Азии. Пока, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, таких просьб не поступало.

