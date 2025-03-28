Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Мьянме

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну в связи с землетрясением, сообщается на сайте Кремля.

"В России разделяют скорбь дружественного народа Мьянмы. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких, а всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия – пожелания скорейшего выздоровления", – указано в публикации.

Первое землетрясение, которое ощущалось почти во всей районах Таиланда и в пяти соседних государствах, произошло 28 марта. Спустя время последовало повторное землетрясение.

В результате сейсмической активности в Мьянме погибли 20 человек, пострадали 300. В Бангкоке число погибших увеличилось до трех, еще 81 человек пропал без вести. Режим ЧП объявлен в Бангкоке и некоторых регионах Мьянмы.

СМИ также писали, что около 20 человек заблокированы в шахте лифта после обрушения здания, случившегося из-за землетрясения в Бангкоке. О состоянии этих людей информации пока нет.

При этом туроператоры сообщили, что среди россиян пострадавших нет. Российские туристы продолжают отдых в "штатном режиме", уточнили в АТОР.