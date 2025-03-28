Песков: РФ готова помочь пострадавшей от землетрясения Азии

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Москва готова оперативно рассмотреть запросы на оказание помощи со стороны пострадавших от землетрясения стран Юго-Восточной Азии, но пока таких просьб не поступало. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он объяснил, что землетрясение произошло недавно, а властям соответствующих стран нужно время для оценки разрушений и ущерба.

Первое землетрясение, толчки которого ощущались почти во всех районах Таиланда и в пяти соседних странах, произошло 28 марта. После этого последовало повторное землетрясение.

В связи с этим в Бангкоке и некоторых регионах Мьянмы объявили режим чрезвычайного положения.

В Мьянме погибли 20 человек, число пострадавших увеличилось до 300. Число погибших в Бангкоке выросло до 3, 81 человек пропал без вести.

В свою очередь, туроператоры не сообщали о том, что кто-то из российских туристов пострадал в результате землетрясения в Таиланде. По информации АТОР, путешественники продолжают отдых в "штатном режиме".

