NYT: порядка 20 человек заблокированы в шахте лифта после землетрясения в Бангкоке

28 марта, 15:20Происшествия
Фото: AP Photo/Wason Wanichakorn
Порядка 20 человек заблокированы в шахте лифта после обрушения здания, которое произошло из-за землетрясения в Бангкоке. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на местные власти.
Также газета уточнила, что данных о состоянии этих людей пока нет.
Землетрясение произошло в Таиланде утром в пятницу, 28 марта. Его толчки ощущались почти во всех районах страны и в пяти соседних государствах. Позднее произошло еще одно землетрясение.
В Бангкоке и некоторых регионах Мьянмы введен режим чрезвычайной ситуации.
В Бангкоке число погибших возросло до 3, еще 81 человек числится пропавшим без вести. В Мьянме из-за землетрясения погибли 20 человек, количество пострадавших увеличилось до 300.
Россия готова оперативно рассмотреть запросы на оказание помощи со стороны пострадавших от землетрясения стран Юго-Восточной Азии. Однако, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, таких просьб еще не поступало.
Аэропорт Бангкока возобновил работу после землетрясения