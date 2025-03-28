NYT: порядка 20 человек заблокированы в шахте лифта после землетрясения в Бангкоке

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Порядка 20 человек заблокированы в шахте лифта после обрушения здания, которое произошло из-за землетрясения в Бангкоке. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на местные власти.

Также газета уточнила, что данных о состоянии этих людей пока нет.

Землетрясение произошло в Таиланде утром в пятницу, 28 марта. Его толчки ощущались почти во всех районах страны и в пяти соседних государствах. Позднее произошло еще одно землетрясение.

В Бангкоке и некоторых регионах Мьянмы введен режим чрезвычайной ситуации.

В Бангкоке число погибших возросло до 3, еще 81 человек числится пропавшим без вести. В Мьянме из-за землетрясения погибли 20 человек, количество пострадавших увеличилось до 300.

Россия готова оперативно рассмотреть запросы на оказание помощи со стороны пострадавших от землетрясения стран Юго-Восточной Азии. Однако, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, таких просьб еще не поступало.

