Опубликованы кадры последствия землетрясения и разлома земли в Мьянме

Фото: ТАСС/EPA/NYEIN CHAN NAING

В Сети опубликованы кадры последствий землетрясения и разлома земли в Мьянме. Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале SHOT.

На кадрах виден серьезный разлом в земле глубиной как минимум несколько метров. Кроме того, можно увидеть остатки от уничтоженной автодороги.

Кроме того, по данным телеканала Thai PBS, число погибших в результате землетрясения в тайском Бангкоке выросло до 10 человек. Еще 16 человек пострадали, 101 пропал без вести. Поисково-спасательная операция будет продолжаться в течение ближайшей ночи, сказал министр внутренних дел королевства Анутхин Чанвиракун.

В свою очередь, директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин в эфире радио КП заявил, что землетрясение в Мьянме и Таиланде было предсказано.

"Землетрясение произошло как раз в той зоне, которая была предсказана с помощью алгоритма М8. Долгосрочные и среднесрочные прогнозы на несколько лет оправдались для этого региона. В этом смысле прогноз подтвердился", – прокомментировал он.

Подземные толчки такой силы в этом регионе происходят не часто, но они все же случаются. По поводу возможного повторения землетрясений Шебалин добавил, что пока рано делать точные прогнозы.

Землетрясение произошло 28 марта, толчки ощущались практически во всех районах Таиланда и в соседних странах.

В Бангкоке и некоторых регионах Мьянмы объявлен режим ЧП, а аэропорты в Таиланде прекратили свою работу. По последним данным, число погибших в Мьянме из-за землетрясения увеличилось до 144 человек.

