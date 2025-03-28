Спасатели МЧС РФ вылетели на помощь в пострадавшую от землетрясения Мьянму

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Российское МЧС направило в пострадавшую от землетрясения Мьянму два самолета со спасателями и врачами, сообщает пресс-служба министерства.

Группа российских спасателей вылетела из подмосковного аэропорта Жуковский по указанию Владимира Путина и по поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова.

"В сводный отряд МЧС России вошли 120 специалистов из аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер". В составе группировки также кинологические расчеты, врачи-анестезиологи и психологи", – отметили в ведомстве.

Сотрудники МЧС имеют большой опыт по ликвидации последствий стихийных бедствий, включая серьезные землетрясения. В частности, специалисты оснащены всем необходимым для поиска и спасения пострадавших людей.

Землетрясение произошло 28 марта в Мьянме, а очаг подземных толчков располагался возле тайской провинции Ратчабури. В столице Таиланда, Бангкоке, и некоторых регионах Мьянмы объявлен режим ЧП, тайские воздушные гавани временно прекратили свою работу.

По последним данным, число погибших в Мьянме из-за землетрясения увеличилось до 144 человек, а в тайском Бангкоке в результате землетрясения погибли еще 10 человек. Российский лидер после случившегося выразил соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну.

