CCTV: число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1 тыс

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Число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло до 1 002 человек, сообщает Центральное телевидение Китая. Журналисты ссылаются на данные местных СМИ.

Также известно, что пострадали еще 2 376 граждан. При этом множество людей числятся пропавшими без вести.

Землетрясение произошло в Мьянме 28 марта. Очаг подземных толчков располагался неподалеку от тайской провинции Ратчабури. В связи с последствиями сейсмологической активности в Бангкоке и некоторых регионах Мьянмы введен режим чрезвычайной ситуации.

По данным туроператоров, ни один из граждан РФ, которые в настоящий момент находятся в этих странах, не числится пострадавшим. Россияне продолжают отдыхать в странах в "штатном режиме".

Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну в связи с землетрясением, заявив, что в России разделяют скорбь дружественного народа. Российское МЧС направило в Мьянму два самолета со спасателями и врачами по указанию Путина и поручению главы ведомства Александра Куренкова.