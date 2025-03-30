Число погибших от землетрясения в Бангкоке возросло до 17

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Количество жертв мощного землетрясения в Бангкоке увеличилось до 17 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на администрацию столицы Таиланда.

Число пострадавших достигло 32 человек, еще 83 числятся пропавшими без вести. Согласно данным властей, больше всего людей – 9 человек – погибли при обрушении здания Управления генерального аудитора. Специалисты продолжают поисково-спасательную операцию.

Землетрясение произошло в Мьянме 28 марта. Очаг подземных толчков располагался неподалеку от тайской провинции Ратчабури. Из-за последствий сейсмологической активности в Бангкоке и некоторых регионах Мьянмы ввели режим ЧС.

Согласно последним данным, число погибших в Мьянме возросло до 1 644 человек, пострадали еще 3 408 граждан, а 139 числятся пропавшими без вести.

Туроператоры заявили, что ни один из граждан РФ, которые в настоящий момент находятся в этих странах, не числится пострадавшим. Россияне продолжают отдыхать в странах в "штатном режиме".

Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну в связи с землетрясением, заявив, что в России разделяют скорбь дружественного народа. Два самолета МЧС России со спасателями и врачами прибыли в Мьянму для помощи в ликвидации последствий землетрясения.