Индия отправила в Мьянму 5 самолетов и два корабля с гуманитарными грузами

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Индия отправила в Мьянму пять самолетов и два корабля с гуманитарными грузами в рамках операции "Брахма", направленной на оказание помощи стране, пострадавшей от мощного землетрясения. Об этом заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. Его цитирует ТАСС.

По словам дипломата, один из индийских кораблей с 10 тоннами гуманитарного груза вышел в путь утром 29 марта, второй – днем.

Ожидается, что они прибудут в порт Янгона утром 31-го числа.

Землетрясение произошло в Мьянме 28 марта. Очаг подземных толчков располагался неподалеку от тайской провинции Ратчабури. В связи с последствиями сейсмологической активности в Бангкоке и некоторых регионах Мьянмы введен режим чрезвычайной ситуации.

Число погибших по актуальным данным возросло до 1 644 человек, пострадали еще 3 408 граждан, а 139 числятся пропавшими без вести.

По данным туроператоров, ни один из граждан РФ, которые в настоящий момент находятся в этих странах, не числится пострадавшим. Россияне продолжают отдыхать в странах в "штатном режиме".

Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну в связи с землетрясением, заявив, что в России разделяют скорбь дружественного народа.