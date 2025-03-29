Белоруссия получила от Мьянмы запрос о помощи

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Белорусская сторона получила официальный запрос от властей Мьянмы о помощи в ликвидации последствий землетрясения, передает пресс-служба МЧС республики.

В ведомстве указали, что отряд специального назначения МЧС "Зубр" готовится отбыть в страну по поручению главы государства Александра Лукашенко. Они планируют вылететь с аэродрома Мачулищи авиатранспортом Минобороны Белоруссии вечером 29 марта.

Спасатели будут помогать в проведении аварийных, поисково-спасательных и других неотложных работ. Всего в место назначения отправятся 66 специалистов, 4 поисковые собаки и 4 единицы техники со специализированным оборудованием.

Вместе с тем в Мьянму прибыли спасатели российского МЧС. В сводный отряд вошли 120 специалистов из аэромобильного подразделения ведомства "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".

Землетрясение произошло 28 марта. Очаг подземных толчков располагался неподалеку от тайской провинции Ратчабури. В связи с последствиями сейсмологической активности в Бангкоке и некоторых регионах Мьянмы введен режим чрезвычайной ситуации.

Число погибших по актуальным данным возросло до 1 644 человек, пострадали еще 3 408 граждан, а 139 числятся пропавшими без вести.

По данным туроператоров, ни один из граждан РФ, которые в настоящий момент находятся в этих странах, не числится пострадавшим. Россияне продолжают отдыхать в странах в "штатном режиме".

Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну в связи с землетрясением, заявив, что в России разделяют скорбь дружественного народа.