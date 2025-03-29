Синьхуа: число погибших из-за землетрясения в Мьянме превысило 1,6 тыс

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Число погибших из-за землетрясения в Мьянме возросло до 1 644 человек, передает агентство Синьхуа со ссылкой на данные властей страны.

Согласно данным информационной группы государственного административного совета, еще 3 408 пострадали, а 139 числятся пропавшими без вести.

Землетрясение произошло в Мьянме 28 марта. Очаг подземных толчков располагался неподалеку от тайской провинции Ратчабури. В связи с последствиями сейсмологической активности в Бангкоке и некоторых регионах Мьянмы введен режим чрезвычайной ситуации.

По данным туроператоров, ни один из граждан РФ, которые в настоящий момент находятся в этих странах, не числится пострадавшим. Россияне продолжают отдыхать в странах в "штатном режиме".

Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну в связи с землетрясением, заявив, что в России разделяют скорбь дружественного народа.

Российское МЧС направило в Мьянму два самолета со спасателями и врачами, которые прибыли туда вечером 29 марта. В сводный отряд вошли 120 специалистов из аэромобильного подразделения ведомства "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".