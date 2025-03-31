Сотрудники МЧС РФ в Мандалае извлекли из-под завалов женщину

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Сотрудники МЧС России спасли из-под завалов в зоне землетрясения в Мандалае женщину, которая пролежала под грудами бетона больше двух суток. Об этом сообщили в российском ведомстве.

Пострадавшую обнаружили поисковые собаки кинологического расчета МЧС. Работа проводилась совместно с китайскими коллегами. Спасательная операция длилась 8 часов в темноте и с риском для жизни.

В МЧС также сообщили, что работа спасателей осложняется большим количеством завалов разрушенных зданий и неустойчивых конструкций, а также продолжающимися афтершоками.

Землетрясение произошло в Мьянме 28 марта. Очаг подземных толчков располагался неподалеку от тайской провинции Ратчабури. В связи с последствиями сейсмологической активности в Бангкоке и некоторых регионах Мьянмы введен режим чрезвычайной ситуации.

Согласно последним данным, число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1,7 тысячи человек, еще 3,4 тысячи получили травмы. Около 300 людей числятся пропавшими без вести. В Бангкоке погибли 17 человек, пострадали 32.

МЧС России 28 марта направило в пострадавшую от землетрясения Мьянму два самолета со спасателями и врачами по указанию Владимира Путина и поручению главы МЧС Александра Куренкова. Наиболее серьезно от землетрясения пострадала провинция Мандалай. В связи с этим именно туда в воскресенье, 30 марта, была направлена передовая группировка из 20 спасателей, кинологов и операторов БАС.