МЧС: Мьянма нуждается в помощи российских спасателей

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пострадавшая от сильного землетрясения Мьянма нуждается в помощи МЧС РФ, подчеркнул руководитель сводного отряда ведомства Сергей Воронцов.

"Местные власти очень активно участвуют в работе, им очень нужна помощь российских спасателей. Они видели, как мы проводим работу во всех точках земного шара, поэтому наша помощь им очень нужна", – приводит его слова РИА Новости.

Вместе с тем самолет МЧС доставил на пострадавшую территорию аэромобильный госпиталь.

При этом функция ликвидации последствий землетрясения возложена на разные министерства и ведомства Мьянмы. Российские спасатели занимаются сбором информации. Основными источниками становятся губернаторы областей.

Наиболее серьезно от землетрясения пострадала провинция Мандалай. В связи с этим именно туда была направлена передовая группировка из 20 спасателей, кинологов и операторов БАС. Группа оснащена всем необходимым оборудованием, которое поможет в кратчайшие сроки начать поисково-спасательные работы.

МЧС России 28 марта направило в пострадавшую от землетрясения Мьянму два самолета со спасателями и врачами по указанию Владимира Путина и поручению главы ведомства Александра Куренкова.

Уже на следующий день спасатели прибыли в Мьянму. Лайнеры МЧС привезли с собой необходимое оборудование и инструменты для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших.

В сводный отряд вошли 120 специалистов из аэромобильного подразделения ведомства "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер". В составе группы также есть кинологи, анестезиологи и психологи.

Землетрясение произошло в Мьянме 28 марта. Очаг подземных толчков располагался неподалеку от тайской провинции Ратчабури. В связи с последствиями сейсмологической активности в Бангкоке и некоторых регионах Мьянмы введен режим чрезвычайной ситуации.

Согласно последним данным, число погибших в Мьянме возросло до 1 644 человек, пострадали еще 3 408 граждан, а 139 числятся пропавшими без вести. В Бангкоке погибли 17 человек, еще 32 пострадали.