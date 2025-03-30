"Роскосмос" опубликовал снимок региона Сикайн после землетрясения

Фото: ТАСС/ЕРА/STRINGER

"Роскосмос" разместил в своем телеграм-канале кадры региона Сикайн в Мьянме после землетрясения. При этом спутники продолжают следить за последствиями стихийного бедствия.

Между тем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), как передает РИА Новости, запросила на последующие 30 дней 8 миллионов долларов для оказания помощи проживающим в Мьянме и Таиланде гражданам, а также для предотвращения вспышек заболеваний и восстановления основных служб здравоохранения после землетрясения.

По последним данным, в Бангкоке в результате произошедшего 18 человек погибли, а еще 76 граждан считаются пропавшими без вести. Штаб по ликвидации последствий землетрясения уточнил, что те, кто числятся пропавшими, занимались строительством Управления генерального аудитора в районе Чатучак, где сейчас продолжается поисково-спасательная операция.

"Ведомства сохраняют надежду и активизируют круглосуточную работу, поскольку пошли третьи сутки", – сказано в заявлении, которое передает ТАСС.



Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

В свою очередь, власти Таиланда уже согласовали фонд в размере 200 миллионов батов (5,8 миллиона долларов. – Прим. ред.) для помощи пострадавшим, чье жилье было повреждено в результате землетрясения.

Землетрясение в Мьянме произошло 28 марта. Очаг подземных толчков был выявлен рядом с тайской провинцией Ратчабури. После случившегося в Бангкоке и некоторых регионах Мьянмы введен режим ЧС.

МЧС России направило в Мьянму два самолета со спасателями и врачами по указанию Владимира Путина и главы ведомства Александра Куренкова. Лайнеры привезли в регион необходимое оборудование и инструменты для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших.

Сильнее всего от землетрясения пострадала провинция Мандалай, поэтому туда была направлена передовая группировка из 20 спасателей, кинологов и операторов БАС.

По последним данным, в Мьянме свыше 1,7 тысячи человек погибли, еще 3,4 тысячи граждан получили травмы и около 300 людей числятся пропавшими без вести.

